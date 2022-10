Alarmant, les automobilistes passent 2% de leur temps le GSM dans la main, d’autres chiffres interpellent

Les conducteurs utilisent davantage leur GSM sur autoroute, fixer l’écran de son GSM pendant 5 secondes à 120 km/h représente une distance de 160 mètres.

Sur 115.000 conducteurs verbalisés, 20.000 étaient en Wallonie et 68.000 en Flandres. Le wallon n’est pas forcément plus sage, les contrôles semblent plus nombreux dans le nord du pays.

L’institut Vias espère davantage de contrôles mais également l’utilisation de caméras détectant l’usage du GSM au volant.

Toujours selon l’étude, l’usage du GSM au volant concerne tous les âges avec davantage d’hommes que de femmes.

L’an dernier, l’estimation de cette étude porte sur 50 décès sur nos routes et 4500 blessés dus à l’usage du GSM au volant.