Alaphilippe : "Remco Evenepoel peut gagner la Vuelta"

Son prochain objectif sera la Vuelta – dont les cinq premières étapes seront diffusées sur la RTBF – avec un certain Remco Evenepoel. Au sujet de son coéquipier, Alaphilippe ne tarit d’ailleurs pas d’éloges : "Il est en train de faire une saison vraiment exceptionnelle, c’est super de le voir aussi fort. Dans sa condition actuelle, il est capable de faire des grandes choses et on va l’aider pour faire le maximum. Tout est possible. J’espère qu’il gagnera. Il peut le faire. Et s’il ne gagne pas, il peut faire de belles choses, de grands numéros, de belles victoires. C’est l’objectif de l’équipe."

Double champion du monde en titre, le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl pourrait réaliser un exploit en faisant comme Peter Sagan : remporter trois maillots arc-en-ciel consécutifs. Toutefois, le principal intéressé a expliqué "ne pas du tout y penser".