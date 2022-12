Alaphilippe performant au Tour des Flandres : " Le Julian du top niveau est capable d’être là pour la gagne", estime Lefevere

Julian Alaphilippe l’a affirmé, son grand objectif de la première partie de saison sera le Tour des Flandres. "Il a prouvé par le passé qu’il pouvait se battre pour la gagne", affirme Patrick Lefevere. "Rappelons-nous de l’année 2020 où il était dans l’échappée avec Van der Poel et van Aert et qu’il heurte une moto. Je pense que le Julian du top niveau est capable d’être là."

Le patron du Wolfpack reconnaît toutefois que le chemin vers la victoire sera plus tortueux, moins évident. "Quand il a commencé à obtenir des résultats sur le haut niveau, à la Flèche Wallonne, à Liège, sur le Tour de France… il n’y avait pas des coureurs comme van Aert, Van der Poel, Pogacar, Roglic. Il était très explosif mais les autres sont ensuite arrivés et la concurrence est beaucoup plus rude".

Que faire pour rivaliser face à ces gars ? Se serrer les coudes et miser sur la force d’équipe des Soudal – Quick Step, préconise Lefevere. En ce sens, pouvoir viser à la fois les Classiques Flandriennes et les Ardennaises n’est pas un obstacle.

"Pour lui c’est un avantage (de pouvoir jouer sur les deux tableaux). Sur les Ardennaises, Remco sera évidemment surveillé mais on peut tactiquement s’appuyer sur Julian qui est plus rapide que Remco au sprint.

Depuis le début de ma carrière, sur les Classiques, la collectivité a toujours été notre force. Tout le monde me disait ‘comment tu vas faire avec plusieurs leaders ?’ Mais c’est un problème de luxe. Quand on a un leader unique et qu’il chute, votre tactique est à terre.

Sur les Flandriennes, on n’a pas un van aert, un Van der Poel ou un Pogacar mais la collectivité doit être notre force. Asgreen, Lampaert et Sénechal doivent encore progresser cette année. Julian sera là sur certaines courses pour renforcer ce bloc."