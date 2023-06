Alaphilippe, Gaudu, Bardet, Martin : les leaders français se confient avant le départ du Tour

Qui dit Tour de France dit coureurs français attendus. Même si elle démarre d’Espagne, la Grande Boucle 2023 ne dérogera pas à la règle. Le parcours sera en plus très sélectif cette année. Et ça, Alaphilippe, Gaudu, Bardet et Martin en ont bien conscience.

Dès les premiers kilomètres de cette édition, le peloton devra se farcir du dénivelé positif. "Ce seront deux belles étapes samedi et dimanche, il faudra être très fort. Je suis davantage concentré sur l’étape de samedi" pointait d’emblée Julian Alaphilippe. Une entrée corsée mais le reste du menu ne devrait pas s’adoucir pour autant comme l’expliquait Romain Bardet au micro de Jérôme Helguers. "Je pense que ça va être le Tour le plus difficile que j’ai couru. La clé sera la constance le long des trois semaines. On retrouve des massifs tous les trois jours. On aura un aperçu de la hiérarchie dès le premier week-end. En tout cas, on a essayé de travailler sur la répétition de longues périodes d’entraînement."

Une préparation légèrement différente mais qui ne bouleverse pas les codes habituels pour autant. "Il faut être prêt dès le jour J sur le Tour. Il faut avoir pas mal de force dès le départ donc ça ne change pas grand-chose dans la préparation, expliquait David Gaudu avant d’aborder le maintien de la forme. En début de saison, nous parvenons à rester performants sur une longue période donc ça peut tenir trois semaines ici." Guillaume Martin ne pouvait que partager l’avis de son compatriote. "C’est nécessaire d’être en forme sur trois semaines, l’année passée c’était déjà le cas avec un chrono. En tout cas, ça n’a rien changé à ma préparation" glissait le leader de la Cofidis.