Alaphilippe comprend la décision de l'équipe : "je ne voulais pas être au départ sans être à mon meilleur niveau"

"C’est une décision très difficile de laisser Julian à la maison, il est l’un des coureurs les plus emblématiques de notre équipe et nous avons vécu tant de grands moments avec lui sur le Tour. Julian a travaillé dur pour revenir en forme après ce qui est arrivé à Liège. Mais pour un coureur comme lui, c’est toujours important d’être à son meilleur niveau pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs coureurs du peloton dans une course comme le Tour. C’est pour cela que nous avons décidé de lui accorder plus de temps pour récupérer. De cette manière il pourra être à 100% pour la deuxième partie de saison", explique le directeur sportif du Wolfpack dans un communiqué de l’équipe.