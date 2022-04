Alannah Myles et son Black Velvet

Son premier album, " Alannah Myles ", sort en 1989. C’est un véritable carton puisque ce dernier s’écoule à plus d’un million d’exemplaires au Canada. C’est d’ailleurs le seul premier album à accomplir cet exploit, ce qui en fait l’un des disques canadiens les plus populaires de tous les temps. L’hommage à Elvis Presley, la chanson " Black Velvet ", se classe en première position des charts de nombreux pays, dont les États-Unis, où Alannah Myles gagne un Grammy Award pour la meilleure performance vocale rock féminine en 1991. L’album comprend aussi d’autres grands succès : " Love Is ", " Still Got This Thing " et sa propre composition " Lover of Mine ".