Alanis Morissette sort un album de méditation

The Storm Before The Calm sortira le 17 juin et a pour but de guider les fans, yogis et yoginis au cours de 11 méditations différentes. Pour cet album, elle s’est associée au talentueux musicien Dave Harrington du duo électro Darkside.

"Méditer me permet de me régénérer", explique Alanis Morissette, "à tel point que les idées, les visions et l’inspiration peuvent venir. Je peux entendre mon propre capital. La musique, pour moi, c’est comme l’ouverture, le portail vers un chemin, une invitation à être dans un état auquel je ne peux pas accéder en temps normal. Réaliser cet album m’a permis d’être surconnectée et responsable pendant le Covid, alors que j’avais juste l’impression de flotter et de disparaître."

Alanis Morissette a déjà partagé le premier titre de l’album, d’une durée de onze minutes, et intitulé "Empath In Paradise":