L’album ''Jagged a Little Pill'' se vend à 28 millions d’exemplaires et remporte 4 grammy dont celui du meilleur album. On retrouve également le single ''Ironic'' et le fameux ''You Oughta Know'': un titre où elle règle ses comptes avec son ex-infidèle "Je veux que tu saches, que je suis heureuse pour toi. Je ne vous souhaite rien d’autre que le meilleur à vous deux. Une version plus vieille que moi… Est-elle pervertie comme moi ? Est-ce qu’elle te ferait une fellation au cinéma ? Parle-t-elle de manière éloquente ? ". C’est cash ! Alanis n’écrit pas ce titre pour se remettre avec cet homme, mais pour s’en libérer.