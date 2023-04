Alanis Morissette partage sa version du thème de la série Yellowjackets

Alanis Morissette a enregistré une nouvelle version du thème de la série Yellowjackets, "No Return".

Sa réinterprétation a été présentée dans le quatrième épisode de la deuxième saison.

"J’adore la version originale de "No Return", c’est une chanson parfaite", a déclaré la chanteuse dans un communiqué. "C’était un peu intimidant de se voir demander de la réinterpréter, mais je vois des parallèles entre Yellowjackets et ma façon d’écrire des chansons : l’intensité pure, le fait de ne pas avoir peur d’aller vers le blasphème. Toute ma carrière, je me suis efforcée de soutenir l’émancipation des femmes et des personnes sensibles, et de voir le monde à travers le prisme féminin. Et ce qui est si merveilleux dans cette série, c’est que chaque personnage est autorisé à être dynamique et complexe, par opposition à des versions simplifiées et réduites de la femme. Je suis honorée de faire partie de l’héritage de Yellowjackets".