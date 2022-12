Alanis Morissette nous plonge dans l’ambiance de Noël avec un nouveau titre

Alors qu’elle l’avait déjà interprété en live en 2019 au Tonight show, la chanteuse nous propose maintenant une version studio de "Little Drummer Boy".

Ce n’est pas la seule artiste à avoir repris ce titre cette année : Titus Andronicus propose aussi sa version de "Little Drummer Boy" mixée à "Piano Man" de Billy Joel.

En juillet, Alanis Morissette a repris sa tournée nord-américaine pour les 25 ans de son album Jagged Little Pill. Quelques mois plus tard, elle a été intronisée au Canadian Songwriters Hall of Fame par l’une de ses plus grandes fans : Olivia Rodrigo. Elle n’était par contre pas présente au Rock & Roll Hall of Fame en novembre cette année alors qu’elle devait justement jouer avec Olivia Rodrigo.

Elle a commencé par préciser que son problème ne concernait pas la chanteuse ni aucun des autres artistes qui sont apparus dans le cadre de la cérémonie ce week-end, comme Dolly Parton, Janet Jackson et Pat Benatar et a écrit une note sur ses réseaux sociaux pour s’expliquer.