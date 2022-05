Alan White (YES) est mort

Le célèbre batteur est décédé chez lui après une courte maladie, il avait 72 ans.

Alan White est surtout connu pour sa longue contribution à la musique du groupe prog-rock, pionnier du genre, Yes. C’est aussi lui que l'on retrouve jouant de la batterie sur l’album Imagine de John Lennon, du vibraphone sur "Jealous Guy" ou bien encore sur l'album All Things Must Pass de George Harrison.

Yes avait annoncé qu’en raison de problèmes de santé actuels, Alan White ne pourrait participer au prochain 50th Anniversary Close To The Edge UK Tour. Ce communiqué soulignait également que le batteur "était impatient de remonter sur scène, célébrant les 50 ans de la tournée entamée en 1972 avec le groupe" Il y a deux jours, le management de Apprenant son instrument dès l’âge de 12 ans, il commencera sa carrière de batteur dans différents groupes avant d’être repéré par John Lennon qui finira par l’intégrer au Plastic Ono Band.

C’est en 1972 qu’il rejoint Yes pour une tournée et il enregistrera l’album Tales from Topographic Oceans, qui sera le premier n°1 au Royaume-Uni. Le groupe splittera en 1981 et des formations à géométrie variable verront le jour (impossible de vous résumer ici le nombre de musiciens transitant par la formation) et tourneront pour le plus grand plaisir des fans.

Alan White est également claviériste et un auteur-compositeur reconnu, contribuant à des dizaines de chansons. Il a joué sur plus de 40 albums. Des difficultés de santé à partir de 2016 ont réduit ses activités, mais il a continué à jouer une partie de chaque set live, avec Jay Schellen jouant la majeure partie des titres sur scène.