Alan Shearer loue les qualités de Wout Faes : "Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas joué à la Coupe du monde"

Alan Shearer est un observateur attentif de la Premier League. Présent à la Coupe du monde pour la télévision anglaise, il a notamment pu observer les Diables Rouges et leur élimination précoce en phase de poule. Sur le plateau de la BBC, l'ancienne légende de Newcastle a loué les qualités de Wout Faes. Le Belge, retenu par Roberto Martinez, n'a pas disputé la moindre minute durant le tournoi : "J'ai vu plusieurs fois Wout Faes en Premier League avec Leicester, Il est bien meilleur que les défenseurs que la Belgique a alignés. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas joué du tout", a-t-il déclaré, dans des propos relayés partout dans la presse belge. Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, qui connaissent parfaitement Shearer et n'ont pas démérité durant le mondial qatari, apprécieront.