Alan Rickman (Severus Rogue dans Harry Potter) : ses journaux intimes bientôt publiés

Alan Rickman, acteur britannique grandiose, connu notamment pour avoir incarné le mystérieux professeur Rogue dans les films Harry Potter, s’est éteint il y a six ans des suites d’un cancer du pancréas.

Cet automne, ses fans pourront plonger dans son univers intérieur, ses réflexions et observations à travers ses mémoires. Le comédien a noté scrupuleusement les petites et grandes aventures de son quotidien durant 25 ans dans des journaux intimes. Une trentaine de carnets rassemblés et publiés sous le nom "Madly, Deeply : The Diaries of Alan Rickman". Cet ouvrage est préfacé par Kate Winslet, autre grande actrice britannique, avec laquelle il a partagé l’affiche à deux reprises : dans "Raison et Sentiments" en 1995 et "Les Jardins du Roi" en 2014.

La voix exceptionnelle du comédien avait été décrite comme s’approchant de la perfection en termes de ton, de vitesse, de fréquence et d’intonation dans une étude en 2008.

25 ans après la publication du premier tome d’Harry Potter, la parution des journaux intimes d’un des acteurs fétiches de la bande constitue un beau cadeau pour amoureux de la saga.