Alan Parsons présente "Alan Parsons Live Project" à l’Arena5 le 21 juillet

Après avoir rempli l’Ancienne Belgique et le Kursaal d’Ostende en 2019, Alan Parsons allait fêter le 40e anniversaire de son album iconique The Turn Of A Friendly Card en juin 2021. La suite on la connaît et c’est donc avec impatience et entouré d’excellents musiciens qu’Alan fera revivre tous les tubes de The Alan Parsons Project le 21 juillet 2022 à l’Arena5 à Bruxelles avec Classic 21. Les tickets seront en vente à partir du vendredi 11 mars à 10 heures sur arena5.be.

Alan Parsons commence sa carrière comme ingénieur du son et participe ainsi à des albums légendaires, comme Abbey Road (The Beatles), Let it be (The Beatles), Wild Life (Wings), Red Rose Speedway (Wings), Year of the Cat (Al Stewart) et Dark Side of The Moon (Pink Floyd). En 1975, il décline une nouvelle proposition de Pink Floyd ("tu ne veux pas nous aider à enregistrer Wish You Were Here ?") et fonde – avec Eric Woolfson - The Alan Parsons Project. Le reste fait partie de l’histoire.

Des titres comme "Eye In The Sky", "Sirius", "Don’t Answer Me", "Games People Play", "Old and Wise", "Time", "Prime Time", "I Robot" et "Standing on Higher Ground" deviennent d’énormes tubes et font d’eux des stars planétaires. Pendant cette période de succès commercial, ils ne se produisent jamais sur scène.

À partir de 1999, Alan Parsons commence à interpréter ces nombreux tubes dans des salles bondées. En 2017, il sort la "35th Anniversary edition" du chef-d’œuvre Eye In The Sky (1982), un album concept présentant une vision d’avenir en matière d’art, de religion, de politique et de culture au 21e siècle.