Alan Freed et le tout premier concert de l’histoire du rock, raconté par BJ Scott

Alan Freed serait le premier animateur radio et DJ à utiliser l’expression "rock’n’roll" sur WJW, station réputée à Cleveland. À la tête de l’émission "The Moondog Rock and Roll House Party", il popularise les disques de rhythm’n’blues dans l’Amérique alors ségrégationniste.

Le mot "rock’n’roll", que l’on peut traduire par "roulis", remonte à 1951. Mais il n’est pas nouveau, les Afro-Américains l’utilisaient déjà en argot pour désigner les rapports sexuels. Le 21 mars 1952, Alan Freed organise à la Cleveland Arena ce que l’on peut appeler le premier concert de rock and roll en direct de l’histoire avec : Paul Williams and the Hucklebuckers, Tiny Grimes and the Rocking Highlanders, the Dominoes, Varetta Dillard et Danny Cobb.