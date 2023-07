Alan FoodChallenge ou ce youtubeur qui truque ses vidéos pour faire croire qu’il avale des tacos XXL

En plus du défi, le youtubeur a tenu a clarifier les choses. Il a reconnu avoir truqué deux vidéos sur les 450 qui composent sa chaîne. Dans une vidéo publiée en juin 2023, le vidéaste assurait ainsi avoir dévoré cinq gigatacos à la suite, l’équivalent de 16 kg de viande.

“Je pense que vous le savez, c’est un truc impossible à faire, qui est immense, qui pèse 16 kg (...). Donc la vidéo sur les cinq giga tacos, en effet, il y a eu une coupure sur deux jours : j’ai commencé le soir et j’ai fini le lendemain" a-t-il déclaré.

Il est aussi revenu sur une vidéo publiée il y a près d’un an, dans laquelle il avait été malade en plein tournage. "Pour le coup, comme c’était un placement de produit, j’étais obligé de faire la vidéo et de tricher un peu. C’était une première pour moi, ça me faisait chier, mais j’avais un contrat, donc j’ai sorti la vidéo.”

Alan FoodChallenge conclut en affirmant "Les vidéos sur des challenges, c’est terminé. Je n’aime plus ça.”