Alain Souchon de retour avec " Ames fifties " et " Nouvelle Collection"

A 75 ans, le chanteur en profite pour évoquer la France de sa jeunesse, des années 50. Comme le prouve le titre de l'album, ainsi que les deux morceaux déjà dévoilés (clip ci-dessus) . Pourtant, Souchon n'est pas nostalgique : " Ça ne veut pas dire que je trouvais que c’était mieux à cette époque-là. Beaucoup de gens disent : " C’était mieux avant " ! C’est parce qu’ils étaient plus jeunes. Ils aimaient mieux être jeunes que vieux. Mais dans le monde, y a des gens merveilleux maintenant, voilà il a changé à cause d’Internet, mais dans le fond y a toujours eu des braves gens, des gens sympas et puis des connards, c’est comme ça, c’est la vie. "

Au programme de ce nouveau disque, on retrouve également "Debussy Gabriel Fauré", une chanson qui évoque la différence culturelle entre ses parents, amateurs de musique classique, et lui, fan d'Elvis Presley ou Eddie Cochran.

Alain Souchon a travaillé avec ses deux fils, Charles (Ours) et Pierre pour sortir ce nouvel album qui est fidèle au style du chanteur: profond, nostalgique et romantique. Son fidèle ami Laurent Voulzy lui a également composé le titre "Irène". Enfin, "Ici et là" évoquera les différences sociales selon les individus.