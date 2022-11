Alain Mathot définitivement condamné pour corruption : la cour de cassation rejette son pourvoi

La Cour de Cassation ne juge pas le fond mais bien la forme. Elle n’a pas dit si oui ou non Alain Mathot est coupable, mais s’il doit ou non être rejugé par une autre cour d’Appel. Et la réponse est non. Et définitive. C’en est fini de l’affaire Mathot et la condamnation devient donc effective.

Alain Mathot pourrait encore s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme, mais cette procédure n'est pas suspensive et est très longue. Sachant qu'Alain Mathot est aussi déchu pour cinq ans de ses droits civils et politiques, cet arrêt de la Cour de Cassation va empêcher l'ex-bourgmestre de Seraing de relancer sa carrière élective : le prochain scrutin en 2024 se passera sans Alain Mathot.