Alain Mathot débouté en cassation

Alain Mathot est "définitivement condamné en droit belge". La Cour de Cassation vient de rejeter son pourvoi contre sa condamnation pour corruption. Alain Mathot avait été condamné en mars dernier pour avoir influencé contre de l'argent le marché de la construction de l'incinérateur d'Herstal. Le caractère définitif de cette condamnation est contesté par l'avocat d'Alain Mathot, Jean-Philippe Mayence, qui annonce son intention de s'adresser à la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Son avenir politique bouché

Cet arrêt de la Cour de Cassation semble régler l'avenir Politique d'Alain Mathot. Parce que dans la condamnation de l'ex-bourgmestre de Seraing, il n'y a pas "que" douze mois avec sursis et 700 000 euros qu'il va falloir payer, il y a aussi cinq ans de déchéance de ses droits civils et politiques. Ca veut dire que l'ex-bourgmestre de Seraing et ex-député ne pourra pas se présenter aux prochaines élections en 2024. Juridiquement, après cinq ans, il pourrait revenir, mais politiquement ça risque d'être très compliqué.

Alain Mathot est condamné pour corruption. Nous parlons de l'affaire Intradel. 700 000 euros en billets ont changé de mains. C'est Alain Mathot qui les a empochés dit le jugement. L'argent lui a été donné pour qu'il influence le marché de la construction d'un nouvel incinérateur. C'est de la corruption.

L'affaire a été jugée en plusieurs fois. Premier épisode : le corrupteur d'Alain Mathot est condamné, mais pas l'ex-bourgmestre de Seraing, encore protégé par une immunité parlementaire. Deuxième épisode en février 2021 : Alain Mathot est acquitté par le tribunal correctionnel de Liège. Troisième épisode en appel le 11 mars de cette année. Cette fois, Alain Mathot est condamné. Le quatrième épisode confirme le troisième : la Cour de Cassation rejette le pourvoi d'Alain Mathot. Sa condamnation au pénal devient définitive en droit belge.

Prochain épisode : Strasbourg

Reste la Cour européenne des droits de l'homme. Son avocat annonce déjà son intention d'aller "jusqu'au bout" et se dit "convaincu que la cour europénne [lui] donnera raison et condamnera l'Etat belge". Mais la procédure est longue, elle ne suspend pas la condamnation et ne devrait pas permettre à Alain Mathot de se présenter en 2024 devant les électeurs. Notez que l'intercommunale Intradel avait elle aussi introduit un pourvoi en Cassation, au civil cette fois. Intradel entend réclamer des indemnités à Alain Mathot.