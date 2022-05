Alain Mathot encore dans l'ombre du Cristal Park en mai 2021

Alain Mathot détaille les problèmes et les actions à mener pour faire enfin aboutir ce plan de développement économique et immobilier qui "dure depuis de nombreuses années avec tous les rebondissements que nous avons connus". Pour commencer, la "problématique des lotissements est très clivant [sic]". Alain Mathot propose une solution : l’immobilière publique – émanation de la Ville de Seraing – doit acheter cette partie du projet. Le prix figure plus loin : 5.350.000 euros. Ce morceau du dossier est d’ailleurs parmi les plus étonnants : les terrains de ces lotissements que la Ville doit acheter lui appartenaient indirectement à travers la maison sérésienne… qui les a vendus à Immoval… qui ne les a pas encore payés *. En quelque sorte, la Ville s'apprêterait à racheter à Immoval des terrains qu'elle a déjà possédés.

"Nous souhaitons" écrit l'ancien bourgmestre qui semble s'inclure parmi les décideurs

Alain Mathot note ensuite qu’il existe un conflit d’intérêts dans le chef de Pierre Grivegnée. Il est "le patron de toutes les structures. Toutes ces casquettes l’empêchent de se concentrer sur son véritable objectif, à savoir la réalisation du pôle commercial." L’ex-mayeur s’exprime ensuite en "nous", comme s’il s’incluait parmi ceux qui décident à Seraing : "Nous souhaitons que deux personnes reprennent respectivement la direction d’Immoval et celle de Cristal Discovery."



Qui Alain Mathot désigne-t-il par ce "nous" qui "voulons" ? Lui-même, ça paraît logique. Ensuite, l'échevine Crapanzano réputée proche de lui, qui est destinataire de son plan et qu'il propose de désigner au CA d'Immoval. Le bourgmestre Bekaert ? Ou bien est-il en train de lui imposer sa volonté ? Francis Bekaert n'écarte plus l'éventualité d'avoir été manipulé. Reste un dernier personnage : Pierre Grivegnée, patron d'Immoval, et dont un écrit antérieur, qui est à la disposition du Vif et de la RTBF, ressemble comme un frère au courriel d'Alain Mathot.



Le plan envoyé par l'ancien bourgmestre a commencé à être appliqué. La direction d’Immoval a effectivement changé en début d’année, suivant le plan concocté par l’ancien bourgmestre. Pierre Grivegnée a bien été évincé. Cependant, la personne qui a repris sa charge n’est pas celle que proposait Alain Mathot. Celle-ci, que nous avons contactée, explique avoir été approchée "entre deux portes" et avoir immédiatement répondu que l’emploi ne l’intéressait pas.