Alain Maron (Ecolo) sur la friche Josaphat : "Je pense que le projet risque de se tuer de lui-même"

Et concernant les chaudières au gaz ? Elles sont toujours acceptées et peuvent encore être installées. Seulement, les primes ne sont focalisées que sur les pompes à chaleur ou les pompes à chaleur hybrides (des systèmes qui mélangent l’alimentation au gaz avec une pompe à chaleur). Ces pompes à chaleur fonctionnent à l’électricité. Et la tendance voudrait qu’elles soient donc alimentées par des panneaux photovoltaïques pour lesquelles il n’existe pas de prime.

"Il y a un système de soutien aux panneaux photovoltaïques, via les certificats verts. Donc il y a un retour sur investissement garanti en sept ans. Le système est quand même extrêmement rentable. C’est aussi pour ça que beaucoup d’entreprises proposent d’installer des panneaux 'gratuitement' sur votre toit. Vous faites l’économie d’énergie et l’entreprise en question touche les certificats verts", relève Alain Maron.

Et si le budget des primes a doublé en cinq ans lors de cette législature, "c’est parce que c’est la direction dans laquelle il faut aller. Et on encourage aussi les gens à d’abord isoler leur toit, leur façade, leurs châssis", pointe le ministre bruxellois.

Toujours est-il qu’il n’est pas toujours aisé de savoir où s’adresser et où poser ses questions en cas de rénovation pour l’obtention d’une prime. Alors qu’en Flandre, des guichets uniques existent depuis des années, "c’est le cas à Bruxelles aussi", assure le ministre chargé de l’Energie.

Et de poursuivre : "Parce que le système Rénolution a fait un grand guichet unique via internet mais aussi via le système de Homegrade, l’organisme régional d’accompagnement. Puis on décentralise via le réseau Habitat. Mais il y a une porte d’entrée unique, une centralisation administrative très importante qui est en cours depuis l’année passée et qui va perdurer".