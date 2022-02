Alain Maron (Ecolo) : "A terme, le Covid Safe Ticket est condamné à mort"

Interrogé dans Jeudi en Prime, le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) a abordé la qualité de l’accueil des résidents des maisons de repos, suite à l’affaire révélée par une enquête sur le groupe privé Orpea. "La situation est connue. Nous voulons donner plus de moyens aux maisons de repos pour traiter mieux les personnes, améliorer l’encadrement : moins de quantité, plus de qualité. Et renforcer les contrôles. Pour être clair : la situation dans certaines maisons de repos est inacceptable". Un nouveau cadre législatif est en préparation qui fera que la proportion de lits gérés par le privé commercial descendra de deux tiers du marché à 50% du marché. Selon le ministre, plus de deux millions d’euros seront consacrés cette année au personnel d’accompagnement des aînés.

Alain Maron répète que les mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie ne "doivent pas durer un jour de trop. A terme le Covid Safe Ticket est condamné à mort", selon lui. "J’espère qu’on pourra s’en passer le plus rapidement possible".