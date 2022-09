Alain Mabanckou sur les traces des croyances qu'on lui a inculquées dans son enfance

Cependant, autant l'auteur portera toujours haut sa voix à travers ses romans, ses récits, ses recueils de poésie, autant il chérit la nuance et ne revendique rien de collectif. Il refuse d'être assimilé à un mouvement. Être un porte voix ? Très peu pour lui.

Peut-être est-ce le fait d'avoir été enfant unique dans les années 60, ce qui est en soi assez exceptionnel en Afrique, qui l'a amené à développer cette voie singulière.

Fils d'une marchande de bananes au marché et d'un père adoptif, réceptionniste dans un grand hôtel, le jeune Alain découvre la lecture à travers les SAS et San Antonio oubliés par les clients que son père ramène de l'hôtel. Après un bac philo, il entame des études de droit à Brazzaville pour faire plaisir à sa mère. A 23 ans, il reçoit une bourse et débarque à Paris pour entamer un DEA en droit des affaires. Dans ses valises, quelques manuscrits et surtout, des poèmes. Il entame sa carrière dans le groupe Suez-Lyonnaise des Eaux mais continue à écrire se tournant de plus en plus vers la fiction.

Il publie Bleu, blanc, rouge, son premier roman en 1998 mais c'est Verre Cassé en 2005 qui le fait connaitre au grand public. L'année suivante, il remporte le Prix Renaudot avec Mémoire de porc-épic.

Depuis, l'écrivain ne cesse de séduire de plus en plus de lecteurs. En 2006, l'université de Los Angeles (UCLA) lui confie la chaire de littérature francophone. Il partage désormais sa vie entre Los Angeles et Paris.

Je suis un arbre dont les racines sont en Afrique, le tronc en Europe et le feuillage aux États-Unis !

En 2015, il devient professeur invité au Collège de France à la Chaire de Création artistique devenant ainsi le premier écrivain à occuper ce poste depuis sa création en 2004. Sollicité un peu partout dans le monde, Alain Mabanckou est également membre de plusieurs jurys littéraire dont celui du Booker Price en 2022.