Alain Leempoel et Bernard Cogniaux jouent à nouveau au théâtre " Art ", de Yazmina Reda

" Art " est une comédie dramatique de Yazmina Reda que Bernard Cogniaux et Alain Leempoel connaissent très bien puisque c’est la troisième fois qu’ils la jouent. Art est l’une des pièces de théâtre les plus jouées au monde. La pièce a d’ailleurs été traduite dans 35 langues.

Serge, interprété par Pierre Dherte, achète un tableau blanc d’un grand peintre contemporain, ce qui a le don d’énerver son meilleur ami Marc, joué par Alain Leempoel. Son troisième ami Yvan - Bernard Cogniaux - va devoir prendre position pour l’un ou pour l’autre. Et c’est à travers ce tableau relativement banal que ces trois amis se déchirent.

Les comédiens Bernard Cogniaux, Pierre Dherte et Alain Leempoel ont joué la pièce à trois âges, trois phases de vie différentes : 35-40 ans, 50 ans et maintenant 60 ans. Bernard Cogniaux explique que c’est quelque chose qui change énormément car ils ont des vécus et des projets différents, les mots n’ont pas la même résonnance et on ne les dit pas de la même manière aux différentes périodes de la vie. Dans leur première version, ils y allaient gaiement, c’était un grand coup d’éclats. Ensuite à la cinquantaine, la deuxième fois, ils étaient un peu plus amers. Pour cette troisième et sans doute dernière interprétation, il y a une résonnance plus riche, plus humaine, qu’on vous invite à découvrir dans de nombreux théâtres belges.