Alain Kan, légende maudite et hautement transgressive du rock français

Ce samedi 29 janvier de 12h à 13 dans Radio Caroline, Olivier Monssens nous embarque pour un voyage haut en couleur mais aussi en clair-obscur, qui va nous plonger dans l’histoire saturée et borderline d’un chanteur, auteur et compositeur passé de la chanson fleur bleue (dans les sixties) au punk & post-punk le plus trash après une période travelo-strass puis glam copie de Bowie.

Un artiste tombé dans l’oubli sans jamais avoir atteint la célébrité qu’il espérait mais qui a marqué les nuits parisiennes, encanaillées ou underground, qui a enregistré pour de gros labels (en plus de confidentiels), est passé par le studio de Gérard Manset, a écrit pour Christophe dont il fut le beau-frère et joué avec Fred Chichin avant que ce dernier ne se transforme en Rita Mitsuko.

Cet homme s’appelait Alain Kan et a disparu des radars le 14 avril 1990 à l’âge de 45 ans. Volatilisé devrait-on dire puisque nul ne sait ce qu’il est devenu après que son dernier amant l’a déposé à la station de métro Châtelet, à Paris.

Sans doute s’est-il suicidé mais jamais son corps n’a été retrouvé – il ne sera déclaré mort, par défaut, que dix ans plus tard.