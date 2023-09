Alain Hubert face à la banquise qui s’amenuise : "Si on est la cause du problème, on est en partie la solution"

Il y a 25 ans, lors de sa grande traversée de l’antarctique, Alain Hubert découvrait le rôle de la recherche scientifique et la cause du réchauffement climatique. Cela l’a fasciné : "Parce que si on est la cause d’un problème, on en est donc partie de la solution. Et avoir, au 21e siècle, un défi immense mais dont on connaît la solution, ça c’est passionnant ! J’aimerais bien avoir 20 ans aujourd’hui parce que les décades qui viennent vont être très importantes : elles nous mettent face à nous-mêmes en tant que sociétés humaines. Et la Belgique a une histoire, un rôle à jouer. C’est pour ça qu’on travaille maintenant sur une nouvelle station, qu’on va créer la 1ère université antarctique en collaboration avec de grandes universités dans le monde".

Aujourd’hui, Alain Hubert préfère laisser de côté les expéditions personnelles. Il estime qu’il faut avancer et que les projets en Antarctique avec l’État belge et la fondation polaire sont une expédition en soi. "C’est une aventure qui nous ramène au cœur de nos problèmes en Belgique et ça, ça vaut toutes les expéditions !"