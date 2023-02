Alain Hubert : d’enfant curieux à explorateur de talent

Alain Hubert est devenu un spécialiste des expéditions dans le Grand Nord. Il a été le premier à relier la Sibérie et le Groenland en passant par le Pôle Nord. Des aventures qui demandent une très bonne préparation physique mais aussi mentale. Car oui, marcher plusieurs mois, sur des milliers de kilomètres, c’est mettre un pied devant l’autre, jour après jour sans jamais s’arrêter en affrontant le vent, la neige et parfois les tempêtes. Dans ces contrées glaciales, désertiques et hostiles, mais que l’explorateur trouve toujours aussi fantastiques !

Dans Quel Temps pour la Planète ?, nous vous avons proposé le premier reportage d’une série consacrée à Alain Hubert, dans lequel il nous raconte comment d’enfant curieux il est passé à explorateur de talent.