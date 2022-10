Alain Dierckx, le producteur belge, amis des stars

Le 5 novembre 1964, le jeune chanteur Salvatore Adamo est l’invité de Marc Danval sur les plateaux de la RTB. Il vient d’avoir 21 ans et est déjà un chanteur à succès : Sans toi ma mie, Tombe la neige, Vous permettez Monsieur… Il cartonne en France et en Belgique. Malgré ses trois disques d’or, quelques critiques considèrent qu’il n’est pas chanteur, qu’il a une faible voix et qu’il ne fera pas carrière. A 73 ans, l’artiste revoit avec beaucoup d’émotion et d’étonnement le jeune homme qu’il était, avec toute sa franchise et tout son naturel.