Alain, Didier, Astérix et les autres…

Ne cherchez plus, il est là le talent de Chabat, nous faire croire à l’impossible et rendre réel l’irréel. Souvenez-vous, c’était le 29 janvier 1997. Dans les salles sortait "Didier", le premier film comme réalisateur d’Alain Chabat. On connaissait l’homme de télévision qui (avec Les Nuls, sa bande) avait déjà dynamité le PAF avec drôlerie, malice et ce petit sens de la trivialité naïve. Aux côtés de Dominique Farrugia, de Bruno Carette (décédé le 8 décembre 1989) et de Chantal Lauby, il incarnait l’esprit Canal, cette insolence souvent imitée mais jamais égalée. Donc oui, après des heures d’antenne composées de journaux télévisés décalés (le "JTN"), une série folle et en apesanteur à la "Star Trek" (c’était "Ojectif Nul"), des sketches mémorables comme "Toniglandyl", des rôles au cinéma (comme dans "Gazon maudit") et cette cultissime comédie qu’est "La cité de la Peur", il n’en fallait pas davantage pour que l’univers sérieusement loufoque d’Alain Chabat s’étale sur grand écran.