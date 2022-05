Alain Delon, sex-symbol et monstre sacré du cinéma français

Alain Delon est né à Sceaux le 8 novembre 1935. Après le divorce de ses parents, il est placé en famille d’accueil avant de retourner vivre chez sa mère. Bref, pas la meilleure des solutions pour suivre une scolarité normale. Et cela s’avère. L’adolescent est constamment renvoyé des écoles qu’il fréquente. A 14 ans, il est contraint de travailler dans la boucherie de son beau-père et s’engage dès ses 17 ans dans la marine. Il part pour l’Indochine où il participe à de multiples combats. Pas très réjouissant pour un début de vie. De retour en France, il enchaîne les petits boulots. Il hante le quartier des Saint-Germain-des-Prés où il se fait des tas d’amis. Parmi eux, Jean-Claude Brialy qui l’invite au Festival de Cannes. C’est là qu’Alain Delon se fait remarquer grâce à son physique d’éphèbe. Il est sollicité par David O. Selznick qui lui propose un contrat de 7 ans aux Etats-Unis. Il refuse et décide de rester en France. Et il fait bien. Yves Allégret lui offre un premier rôle dans " Quand la femme s’en mêle " en 1957. A partir de cette première expérience, sa carrière s’envole à l’instar de sa notoriété. Il est vrai que l'homme dispose d'un physique envié par bon nombre de représentants de la gente masculine. L’année suivante, il rencontre Romy Schneider sur le tournage du film " Christine ". C’est le début d’une idylle qui durera jusqu’en 1963. Si l’amour n’est pas toujours au beau fixe, professionnellement, les succès s’enchaînent. Alain Delon accède au rang de star et de sex-symbol avec " plein soleil " en 1960 sous la houlette de René Clément. L’année suivante, Luchino Visconti le fait jouer dans " Rocco et ses frères " qui remporte le Prix Spécial du jury au Festival de Venise. Le cinéaste italien le sollicite à nouveau en 1963 pour " Le guépard " avec Burt Lancaster et Claudia Cardinale. Il poursuit sur sa lancée avec " " Mélodie en sous-sol " d’Henri Verneuil ou encore dans " Le Samouraï " de Jean-Pierre Melville, sans oublier " La piscine " avec Romy Schneider.