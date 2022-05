Alain Delon : "Je trouve que la vie est devenue insupportable, elle ne me fait plus envie"

"Jean-Paul Belmondo l’année dernière, Romy, Mireille Darc, Nathalie Delon, toutes les femmes de ma vie sont parties aussi. La seule qui reste, c’est Brigitte Bardot. Nous sommes très amis. On échange souvent, un peu comme deux vieux cons qui parlent de ce qu’ils ont connu et traversé. On parle aussi du jour où on ne sera plus là. Je lui dis que j’espère qu’elle partira avant moi pour que je fasse un éloge dans l’église. " Ce à quoi, elle lui répond : " J’espère que ça sera toi avant. "

Mais ça n’est pas parce qu’il parle de la mort que l’acteur en a forcément peur, il sait d’ailleurs où il voudrait se faire enterrer comme le relate l’article du magazine Elle : " Je rejoindrai peut-être ma mère, enterrée à Bourg-la-Reine. Je ne sais pas encore. Je veux surtout avoir la paix. Je n’ai pas peur de mourir. " Sa seule crainte est de souffrir et de finir dans un lit d’hôpital.