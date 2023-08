Alain Claverie, ce gendarme qui a perdu la vie en luttant contre le trafic d’or en Guyane

Alain Claverie est en poste depuis 6 mois à peine lorsque, le matin du 7 janvier 2006, il aperçoit voguer sur le fleuve un piroguier qu’il identifie comme un transporteur approvisionnant en nourriture et en essence les "garimpeiros", ou orpailleurs clandestins.

Afin de procéder au contrôle de l’embarcation, il prend donc la route avec trois collègues en direction de Saut Sabbat, un pont situé 60 kilomètres plus loin. Sur place, ils réquisitionnent une pirogue et prennent en fuite le suspect, qui au bout de quelques minutes accepte de se plier à leurs ordres. Voyant qu’il se montre plutôt coopératif, Alain Claverie propose alors qu’ils se séparent en deux groupes : tandis que deux de ses collègues iront ramener la pirogue réquisitionnée à Saut Sabbat, lui, l’agent Thierry Costa et l’homme qu’ils viennent d’interpeller remonteront le fleuve jusqu’à Mana, où ils procéderont à l’interrogatoire.

Mais le fleuve est agité et Alain Claverie ne se sent pas apte à naviguer dans de telles conditions. Ne voyant d’autre solution, il demande à l’orpailleur de prendre le contrôle du bateau et de les conduire, lui et son coéquipier, jusqu’à la gendarmerie. Une décision qui aura de lourdes conséquences pour le représentant de l’ordre, puisque quelques minutes plus tard, l’homme saute hors de l’embarcation puis nage jusqu’aux berges, laissant les deux gendarmes à la merci des eaux environnantes.

Tandis que le prévenu rejoint les terres, ils perdent le contrôle de l’embarcation et se retrouvent la tête par-dessus bord. Mauvais nageur, Alain Claverie ne parvient pas à rejoindre la rive. Malgré l’aide que tente de lui apporter son collègue, il se retrouve rapidement submergé et disparaît englouti par le fleuve.

Son corps sera retrouvé le lendemain dans une petite crique, à quelques mètres de l’endroit indiqué aux secours par Thierry Costa.