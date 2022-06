Alain Chamfort, le dandy de la variété française

En 1972, il rencontre Claude François qui lui offre un contrat d’édition musicale dans sa maison de production " Les disques Flèche ". Alain Le Govic, sur les conseils de Cloclo change de nom et devient Alain Chamfort, nettement plus porteur comme nom de scène. Il va à partir de ce moment connaître la réussite avec des titres comme "L'amour en France", "Adieu mon bébé chanteur", "Madonna". Autant de tubes qui vont le cataloguer comme l'idole des midinettes. Claude François ne le voit pas de cet oeil. Ce Chamfort dont il est le mentor est en train de lui faire de l'ombre. Les deux chanteurs mettent fin à leur collaboration. L'artiste décide alors de tenter sa chance. Il trouve son indépendance artistique, loin de l'image de chanteur pour adolescentes en mal d'amour et sort "Mariage à l’essai" en 1976, qui ne se vend pas très bien. Qu'importe, Alain Chamfort veut imposer son propre univers musical. En 1977, il rencontre Serge Gainsbourg qui écrit les textes de "Rock'n Rose". Une belle collaboration qui va se traduire par de nombreux succès par la suite comme "Manureva", "Bambou" "Malaise en Malaisie" ou encore "Chasseur d'ivoire". Chamfort fait également appel à d'autres paroliers comme Jean-Michel Rivat qui lui écrit "Géant". Il recourt aussi au talent de Jay Alanski et de Jane Birkin. En 1981, il sort un nouvel opus avec à nouveau la complicité de Serge Gainsbourg : "Amour année zéro". Deux ans plus tard, il produit le deuxième album de Lio : "Amour toujours" pour lequel i compose le titre "La reine des pommes". Les eighties coïncident jusqu'au début des années 90 avec la période New Wave ou "nouveau romantisme" de l'artiste à grand renfort de synthétiseurs pour des mélodies plus pop. "Bons baisers d'ici", "La fièvre dans le sang", "Souris puisque c'est grave" connaissent le succès. Ses opus suivants ont du mal à se vendre et en 2003, il se retrouve sans maison de disques. L'artiste, pas à court d'idées sort l'année suivante un clip "Les beaux yeux de Laure" dans lequel il évoque ses soucis avec les labels. Un clip qui sera récompensé d'une Victoire de la musique. Il revient de plus belle en 2010 avec "Une vie de Saint-Laurent", sort deux ans plus tard "Elle et lui", une compilation de ses grands tubes interprétés en duo avec les chanteuses, Jenifer, Elodie Frégé, Alizée. Il publie en 2018, son 15ème album : "Le désordre des choses". En 2019, il annonce avoir été atteint d'une grave maladie des os.

Côté cœur, Alain Chamfort a une vie assez trépidante. Il vit pendant 10 ans avec Corinne. Ensemble ils ont trois enfants : Clémentine, née en 1977, Gary et Lucas, nés en 1980. Puis en 1986, il a le coup de foudre pour Lio, avec qui il vit une passion de quelques mois. Il va également partager pendant 18 ans la vie de Claire, ex-mannequin, avec qui il va avoir Tess (1997). Nouvelle rencontre avec Nathalie. De leur union naît Lucien en 2009. Alain Chamfort est le papa gâté de cinq enfants. Et aujourd'hui, Alain Chamfort reste l'un des plus talentueux ambassadeurs de la chanson française et l'un des plus élégants également. Une silhouette, des tenues qui lui ont valu la réputation de "dandy de la variété française".