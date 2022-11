Alain Chabat taquine Guillaume Canet à propos du prochain film Astérix

Le 1er février 2023 sortira le nouveau Astérix et Obélix. Dans cette cinquième adaptation au cinéma, Astérix sera incarné par Guillaume Canet et Gilles Lellouche campera le rôle d'Obélix.

A la réalisation pour cet "Astérix et Obélix : L'empire du milieu", on retrouve Guillaume Canet.

Dans la nouvelle émission d'Alain Chabat "Le late avec Alain Chabat", l'acteur qui joue dans "Les petits mouchoirs" viendra parler de ce nouveau film devant celui qui a réalisé "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre".

Alain Chabat a connu un véritable succès avec "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" et il n'est pas évident d'être à la hauteur quand on reprend des personnages comme ceux-là.

L'ancien de la troupe des "Nuls" l'a bien fait comprendre à Guillaume Canet : "Guillaume, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour votre Astérix. Même si c'est vrai que c'est chaud de passer après moi ".

On reconnait là l'humour d'Alain Chabat mais la pique est réelle.

Celui qui anime un nouveau late show poursuit en déclarant : "Comme mon film est culte, je n'aimerais pas être à votre place".

Ce qui est certain, c'est que les fans d'Astérix et Obélix attendent avec impatience ce nouveau film dans lequel on retrouvera Angèle, Orelsan, Marion Cotillard, Bigflo et Oli ou encore Vincent Cassel.