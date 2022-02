Alain Chabat dans "Incroyable mais vrai": teaser minimaliste et volontairement frustrant

Le musicien (Mr Oizo) et réalisateur délirant Quentin Dupieux est de retour avec une nouvelle comédie à l’affiche alléchante : the one and only Alain Chabat, et avec lui, Léa Drucker et Benoît Magimel. Incroyable mais vrai est attendu en salles le 15 juin, soit 2 ans après son dernier Mandibules.

Après la mouche géante de Mandibules, Quentin Dupieux devrait repartir dans son délire puisque le pitch de son prochain film racontera l’étrange histoire d’Alain et Marie (Chabat et Drucker) qui emménagent dans leur nouvelle maison qui renferme un passage mystérieux permettant à la fois de faire des bonds en avant dans le temps et de rajeunir de quelques jours ! Le patron d’Alain, joué par Magimel, s’offre, lui, un pénis électronique, wtf ! Mais derrière cette comédie une fois de plus bizarroïde s’inscrit en filigrane la vie de couple, avec son lot de difficultés, de moments de tristesse, et ce terrible temps qui passe.

Quentin Dupieux retrouve Alain Chabat puisqu’il l’avait déjà fait tourner en 2014 dans Réalité.