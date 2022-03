Alain Altinoglu sur Il Trittico à La Monnaie : "On est très content de reprendre les spectacles avec une œuvre magnifique"

Le chef d’orchestre Alain Altinoglu, directeur musical de l’orchestre symphonique de La Monnaie, dirigera dès le 15 mars prochain le Triptyque de Puccini, Il Trittico, à La Monnaie. La première production de l’année 2022 qui sonne comme une délivrance après l’annulation forcée de la très attendue production de Carmen.

C’est avec bonheur que Camille De Rijck retrouve Alain Altinoglu, car qui dit interview d’Alain Altinoglu dit nouvelle production à La Monnaie. Et il faut dire qu’avec la pandémie de coronavirus, et les changements de réglementation concernant les jauges dans les salles de spectacle, La Monnaie avait été contrainte d’annulation production – très attendue – de l’opéra de Bizet, Carmen.

"On a dû s’adapter à la situation du covid. Au début, on était tous confinés, puis on a commencé à faire des streamings, on a fait des opéras en petites formations et puis le dernier Carmen qu’on a annulé a été vraiment un choc pour nous, quand le gouvernement a subitement décidé qu’on ne pouvait plus être que 200 personnes dans la salle, c’était très compliqué."

Ce triptyque de Puccini est le seul opéra de Puccini qui est "morcelé", puisqu’il s’agit de trois petits opéras d’un acte chacun. "C’est extraordinaire comme ces trois opéras n’ont rien à voir les uns avec les autres, mais fonctionnent très bien. Pour moi, ce triptyque fonctionne un peu comme la construction d’une symphonie, en trois mouvements, avec le mouvement lent qui correspond à Suor Angelica", nous explique Alain Altinoglu.

Découvrez le Triptyque en compagnie d’Alain Altinoglu dans Chambre avec vue (ci-dessus). Et pour clôturer, nous vous proposons d’écouter l’un des airs les plus connus de Puccini, O mio babbino caro, issu de Gianni Schicchi, troisième opéra du Trittico.