Alain Altinoglu : "La Belgique suit le Concours Reine Elisabeth comme le tournoi de Roland-Garros !"

Alain Altinoglu lui aussi doit préparer toutes ces partitions. Son travail est colossal car dans le même temps, il dirige toutes les représentations de l’opéra Henry VIII de Saint-Saëns sur la scène de la Monnaie.

Le maestro doit soutenir psychologiquement les 12 finalistes, les mettre à l’aise pour qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes et convaincre le public et le jury. Pour ce faire, il reste le patron mais se met au service des chanteurs. Il transmet l’énergie de l’orchestre au chanteur et suit note par note les intentions des finalistes pour les communiquer aux instrumentistes. Il est bien conscient que ces jeunes jouent une partie de leur carrière et de leur avenir et que son rôle est de les aider à braver tous les obstacles pour briller.

Un travail tout en dentelle que seul un chef spécialisé dans le domaine de l’opéra peut réussir.

Le maestro, qui vit à Paris, compare les retransmissions télévisées du Concours Reine Elisabeth au tournoi de Roland Garros. Les experts en plateau commentent avec détail les prestations des finalistes avec le même souci du détail que les commentateurs d’un tournoi de tennis. Cela fait partie du charme de ce concours prestigieux qu’il regarde aussi à la télévision avec ferveur.