Aladdin : un conte qui n'était pas tiré des "Mille et Une nuits"

Il vole pour survivre mais son cœur est grand. Et c’est grâce à sa gentillesse et sa générosité – et aussi au petit coup de pouce d’un certain génie - qu’il conquerra la princesse Jasmine, malgré les embûches semées par le cruel vizir Jafar.

Jusqu’ici, notre histoire ressemble à un conte de fée des mille et une nuits… Pourtant, on dit que les aventures d’Aladdin et sa lampe merveilleuse ne viennent pas du célèbre recueil. On dit aussi qu’Aladdin n’était pas aussi sympathique que ce que les studios Disney ont bien voulu nous faire croire, que sa princesse s’appelait en vérité Badroulboudour… et que le génie enfin, offrait plus que trois vœux.

Et vous, si vous pouviez faire un vœu, quel serait-il ? On dit que ce choix en dit long sur celui ou celle qui le formule. Une chose est sûre, il changera le cours de votre destin, alors choisissez bien…