Alabaster DePlume : Des racines et des ailes

Influencé par le saxophoniste éthiopien Getatchew Mekurya (un album culte avec The Ex) et par la poésie de l'auteur soviétique Vladimir Vyssotski, Alabaster DePlume nourrit également une autre obsession : unir les gens autour de principes communs. Cette idée va germer et donner lieu au renouveau de la scène jazz britannique... Bien décidé à poser ses valises à Londres, DePlume frappe à la porte du Total Refreshment Centre, un collectif artistique implanté du côté de Hackney. C'est ici que tout va se jouer. Initialement, l'endroit est un lieu de rencontre pour la communauté caribéenne. Mais sous l'impulsion d'Alabaster DePlume et d'autres artistes, l'endroit va devenir la plaque tournante du jazz anglais, mais aussi un important point d'ancrage socio-culturel. C'est là que Nubya Garcia, Shabaka Hutchings, Moses Boyd, Sampha ou Ezra Collective se révèlent à la nation, tandis qu'Alabaster multiplie les connexions avec la scène locale et les collaborations avec Sarathy Korwar, le batteur de The Comet Is Coming. D'une façon ou d'une autre, tout ce beau monde irrigue désormais les morceaux de "Gold".