"Al vî scole dol Noûvèye", visite d’une école d’antan en province du Luxembourg

En province du Luxembourg, dans le petit village de Laneuville-au-Bois, Myriam et Walter ont élu domicile dans une ancienne école. Al vî scole dol Noûvèye a été construite en 1868, et signifie en wallon " à l’école de Laneuville". Face à l’Eglise, on entendait un temps les enfants jouer, et la cloche retentir dans la cour de récré.

Avec les années, la population locale a enflé, les moyens de transport se sont développés et un complexe scolaire a ouvert à Tenneville. La cloche de l’école de Laneuville-au-Bois n’a plus sonné depuis 1977. Pas question pour autant pour le couple de "mochons" ( habitants de Laneuville-au-Bois en wallon) de laisser tomber l’histoire de la belle bâtisse qu’ils occupent. Pour les curieux ou les sorties scolaires, des visites sont organisées pour faire un bond dans le passé.