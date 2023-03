Al Pacino pourrait revenir dans la suite de "Heat"

Al Pacino fêtera son 83e anniversaire le mois prochain et est toujours en service! Après son dernier rôle au cinéma dans House of Gucci, il est certain que Michael Mann donnera enfin une suite à Heat (1995) mais il se murmure que ce pourrait être avec Al Pacino.

Derrière cette rumeur, Daniel Richtman, souvent bien informé sur ce qui se trame dans les coulisses de l'industrie du cinéma. Selon lui, Al Pacino serait en négociation finale pour rejoindre le casting de Heat 2, second volet du polar culte sorti en 1995 et qui voyait pour la toute première fois les dinosaures Robert De Niro (Neil McCauley) et Al Pacino (Vincent Hanna) s'affronter à l’écran.

L'été dernier, cet insider avait déjà rapporté qu'il y avait eu une guerre d'enchères pour Heat 2, centrée l'obtention des droits sur le roman de Michael Mann, qui est à la fois un prequel et un sequel de Heat. Ensuite, les rumeurs auraient commencé fin 2022 avec la possibilité pour Austin Butler (Elvis) de jouer dans ce sequel pour reprendre le rôle de Val Kilmer. Et Adam Driver pourrait lui aussi intégrer le casting pour jouer les scènes de flash-backs de Vincent Hanna jeune.

Le réalisateur avait confirmé dans une interview qu'il travaillait à la transformation de son roman en film, et précisé qu'il n'était pas inquiet de trouver un financement pour le projet: "Les gens le regardent encore, les gens en parlent encore. C'est une marque. C'est une sorte d'univers Heat, en quelque sorte. Et cela justifie certainement un très gros film ambitieux."

Al Pacino, quant à lui, avait évoqué que pour un prequel, il verrait bien un certain Timothée Chalamet reprendre son rôle.

Le casting du film devrait commencer très prochainement, si ce n'est pas déjà fait, affirme encore Richtman. Quant à la production, il parie qu'on en entendra davantage parler une fois que Michael Mann aura terminé la promo de son nouveau film Ferrari dans les festivals.