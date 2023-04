Al Pacino explique pour il a refusé de jouer Han Solo dans "Star Wars"

Imaginez un instant Michael Corleone ou Tony Montana quittant leurs milieux mafieux pour piloter le Faucon Millenium. L’image vous semble cocasse ? Et pourtant Al Pacino, l’acteur star des films "Le Parrain" et "Scarface", aurait pu à la même époque interpréter Han Solo dans Star Wars. Le rôle lui a été proposé mais il l’a décliné. C’est donc un jeune acteur alors peu connu qui a enfilé le costume pour jouer dans la saga qui le rendra légendaire : Harrison Ford. Ce dernier gagnait d’ailleurs sa vie en tant que charpentier avant de décrocher l’un des grands rôles de sa vie.

Si Al Pacino avait déjà révélé il y a dix ans qu’il avait décliné le rôle d’Han Solo, il a donné quelques explications supplémentaires, tout récemment lors d’un évènement culturel à New-York.

Visiblement le scénario était un peu trop obscur pour l’acteur américain si l’on en croit ses propos relayés par plusieurs médias dont Ecran Large : "J’ai refusé Star Wars. Quand je suis arrivé, j’étais le petit nouveau, et vous savez ce qui arrive quand on devient célèbre. C’est du genre : “Propose le rôle à Al”. On m’aurait même demandé de jouer la Reine Elizabeth. On m’a donné un scénario intitulé Star Wars… et offert tellement d’argent. Je l’ai lu et je n’ai pas compris… Alors j’ai dit que je ne pouvais pas le faire." Il conclut avec humour "J’ai offert une carrière à Harrison Ford."