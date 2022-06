"Al Khelaifi nous prend pour des imbéciles", estime le président de la Ligue espagnole

"On sait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut signer, on le sait mieux que lui et personne ne peut nous dire ce qu'on doit faire. Si on le fait, c'est parce qu'on peut", a-t-il ainsi affirmé, balayant les accusations d'entorse au "fair-play financier" après le renouvellement de Kylian Mbappé dans le club parisien.

"Regardez avec Messi. C'est pareil: On nous disait que c'était impossible, au final on a gagné de l'argent avec Messi. Il n'y connaît rien et il ferait mieux de se concentrer sur son championnat qui est un peu mort", a poursuivi Nasser Al Khelaifi, qui a tenu le même discours au quotidien italien La Gazzeta dello Sport.

La Ligue espagnole de football a annoncé avoir déposé plainte auprès de l'UEFA contre le Paris Saint-Germain et Manchester City qui "enfreignent continuellement le règlement actuel du fair-play financier" et réclamé "la révocation du contrat de Mbappé".