Al-Hilal prêt à offrir un salaire astronomique à Lionel Messi pour l’attirer en Arabie saoudite ?

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? C’est la question que tout le monde se pose. Et même si le principal intéressé ne semble pas être en mesure de répondre à la question au moment d’écrire ces lignes, plusieurs pistes se dégagent.

La première ? Prolonger l’aventure au PSG malgré une campagne européenne décevante suite à l’élimination face au Bayern Münich et une relation pas vraiment idyllique avec les supporters. Un retour à Barcelone est également souvent cité mais les finances du club catalan ne sont pas au beau fixe.

S’il venait à quitter l’Europe, le champion du monde a de grandes chances de débarquer en MLS où l’Inter Miami lui fait les yeux doux. Un retour au pays, et plus particulièrement à Newell’s Old Boys fait également rêver plus d’un Argentin…

Mais d’après El Chiringuito, l’attaquant de 35 ans serait également pisté en Arabie saoudite, plus précisément du côté d’Al-Hilal. D’après la célèbre émission espagnole, le club voudrait attirer le septuple Ballon d’or et serait prêt à lui offrir un contrat de 300 millions d’euros par an. Toujours selon le média ibérique, l’Argentin demanderait le double, soit 600 millions annuels pour rejoindre le championnat de Cristiano Ronaldo.

Une piste qui ne semble pourtant pas être la priorité de la Pulga qui, comme l’a révélé le quotidien sportif argentin Olé, souhaiterait rester encore une saison en Europe pour disputer à nouveau la Champions League. Avec le PSG ? Réponse dans les prochaines semaines…