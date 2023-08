Al Green fait son retour avec une reprise de Lou Reed

Al Green a retrouvé les membres de la Hi Rhythm Section au studio d'enregistrement Sam Phillips de Memphis en février pour enregistrer sa version de "Perfect Day", sur laquelle on entend aussi l'artiste britannique de alt-R&B, RAYE . " J'ai adoré la version originale de Lou, "Perfect Day"", a déclaré Green dans un communiqué. "Cette chanson vous met immédiatement de bonne humeur. Nous voulions préserver cet esprit, tout en y ajoutant notre propre sauce et notre propre style".

En plus du single, Al Green a annoncé de nouveaux concerts à Detroit, Michigan, le 24 novembre et à St. Charles, Missouri, le 25 novembre.

"Perfect Day" fait suite à la reprise par Al Green en 2018 de "Before the Next Teardrop Falls" de Freddy Fender. Un communiqué de presse annonce que la "prochaine saison de Al Green est en cours", avec d'autres dates à venir.