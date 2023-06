Al-Dakhil, de la Pro League aux Diables, avant la Premier League : "C’est allé très vite, mais j’ai travaillé pour ça"

L’Euro U21 a débuté ce mercredi et la Belgique a partagé pour son entrée en matière face aux Pays-Bas (0-0). Une rencontre qu’Ameen Al-Dakhil a suivie depuis les tribunes, lui qui était à peine revenu du rassemblement des Diables Rouges, avec qui il est monté au jeu lors des deux rencontres.

Une première expérience avec les A que le défenseur de Burnley a appréciée. "Ça s’est bien passé. J’étais très content d’être avec les Diables Rouges. Je me sentais bien dans le groupe. On a pris quatre points donc on a quand même fait un bon travail. Malheureusement, on n’a pas fait six sur six, mais ça va être pour septembre", a confié Al-Dakhil à Lancelot Meulewaeter.

Une première sélection avec l’équipe nationale, c’est forcément un moment spécial, d’autant plus que l’ancien défenseur du Standard l’a appris alors qu’il était avec les Espoirs : "J’étais avec les U21 à l’entraînement. On faisait un peu de musculation et le coach Jacky Mathijssen est venu me dire qu’il avait vu la sélection et que j’étais repris et qu’il était content pour moi. C’est comme ça que je l’ai appris".

S’il rêvait de porter le maillot des Diables Rouges lors de ce rassemblement, il ne s’attendait cependant pas à ce que Domenico Tedesco fasse autant appel à lui : "Je voulais jouer quelques minutes mais de rentrer deux matchs, c’était quelque chose de spécial pour moi et pour ma famille donc j’étais vraiment content avec ça".

Ces deux sélections avec les Diables Rouges ne vont cependant pas changer les choses pour Al-Dakhil qui a maintenant le regard tourné vers l’Euro U21 et compte bien amener son expérience chez les A pour porter les Diablotins : "Pour moi, pendant mon temps chez les Diables Rouges j’étais concentré sur ça, maintenant, je suis ici et j’oublie ça et je me concentre sur l’Euro. Ce sont des gens qui ont beaucoup d’expérience donc si je peux prendre ça avec moi dans le tournoi ici, ça peut beaucoup m’aider".