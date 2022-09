AKVMOVE célèbre ses 1 an et plus de 10 000 coachings !

AKVMOVE projet mis en place par les frères Manzul & Malik, deux sportifs de hauts niveaux (anciens champions de Belgique et d’Europe), a ouvert ses portes au cœur du quartier Européen le 9 septembre dernier, et ils célèbrent ce mois-ci leur premier anniversaire avec un événement inédit !

AKVMOVE s’est imposé comme une adresse incontournable dans le domaine du sport en devenant la référence du coaching sportif à Bruxelles.

Pour célébrer son premier anniversaire, les fondateurs de la marque ont visé grand en organisant un événement sportif inédit le 14 septembre de 18h30 à 22h30 à Tour & Taxis. L'événement est ouvert au public et les places sont en vente au prix de 20€ sur le site le site officiel www.akvmove.com.

L'objectif de cet événement sera de mettre en avant les bienfaits du sport à travers une séance exclusive, le tout dans une bonne ambiance assurée par le DJ Daddy K!

Depuis sa création, AKVMOVE déploie un modèle basé sur la créativité, la qualité, le respect et l’ambition perpétuelle de viser l’excellence.

Tu peux retrouver plus d'informations à propos de l'événement et de AKVMOVE sur les comptes Instagram : @akvmove, @manzultavrus et @wb.malik & pour toute information plus générale check le website https://www.akvmove.com/