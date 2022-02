AkroPercu : quatuor de percussions délirant

AkroPercu c’est un projet de jeunes étudiants en percussion classique, qui souhaitaient apporter une touche d’originalité dans leur pratique. De simples camarades de classe d’un cours de chambre dans le Borinage qui souhaitent apporter quelque chose de différente, d’inhabituel. Ils ont commencé par jouer ensemble, puis, la cohésion grandissant, ils ont affiné leur projet en rajoutant une petite mise en scène. Le groupe ne souhaite pas proposer juste un concert, l’entrée sur scène, l’enchaînement des morceaux, les déplacements sur scène ont donc été chorégraphiés. Puis AkroPercu a rencontré Kamel Benac, qui devient metteur en scène du groupe.

Toujours plongé dans cette volonté d’offrir au public un moment unique, AkroPercu se lance dans l’écriture d’un spectacle, pendant 4 ans, leur spectacle n’a cessé d’évoluer. L’équipe s’étoffe avec l’arrivée de Thomas, doublure d’Antoine et en 2018 de Sylvie, doublure d’Adélaïde. En 2016, l’équipe de percussionnistes s’envole pour le Festival d’Avignon.

S’ensuit l’écriture d’un second spectacle, plus théâtral puisque chaque membre d’AkroPercu développe son propre personnage caricatural. Leur ambition, créer un spectacle accessible tant pour les enfants que pour les adultes. Pour Julien, il est important de se rappeler l’enfant que l’on était. Tous les enfants sont percussionnistes puisque tout est percussion. Qui n’a jamais battu la mesure à coups de lavabo et brosse à dents. C’est cet esprit que l’on retrouve dans les spectacles d’AkroPercu et qui rend la pratique des six jeunes musiciens-comédiens inclassable.

Si le spectacle d’AkroPercu plaît aux enfants, ce n’est pas un hasard, les membres du groupe partagent pour la plupart leur vie professionnelle entre enseignement et composition, créations, spectacles. Adélaïde nous explique d’ailleurs voir certains de ses élèves dans la salle lors de certaines représentations. "À l’époque, les enseignants ne partageaient pas ce genre de choses avec leurs élèves. Et je pense que c’est dommage parce que ça crée une cohésion de groupe. Il y a une cohésion de groupe dans un groupe de percussion et cette cohésion, on la transmet aussi aux élèves en leur présentant le spectacle, en les invitant à venir le voir et aussi, indirectement, à y participer quand on le transmet via le cours."