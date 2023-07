Aki remporte le Young Jazz Talent Gent 2023

Depuis 2002, Young Jazz Talent Gent est devenu une belle référence dans le circuit de la scène jazz et une opportunité de développement pour les nouveaux et jeunes talents du jazz. Cette édition a également été un grand succès, avec pas moins de 42 inscriptions. Lize Colson, collaboratrice jazz chez VI.BE (point de soutien pour les artistes et le secteur musical) : "Nous sommes très heureux des nombreuses inscriptions que nous avons reçues cette année. Le jazz belge est plus vivant et émouvant que jamais. Nous suivons Aki depuis un moment grâce à notre plateforme d'opportunités et ils sont donc les grands gagnants de cette 23e édition".