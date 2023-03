Aka Moon, toujours cette joie d’innover

Les partitions d'Aka Moon

Toujours concernant Aka Moon, notons que l’association parisienne "In’n Out" dont le but est d’accompagner la production et la diffusion de projets novateurs, va publier son premier recueil de partitions. Le choix pour cette première parution met à l’honneur Aka Moon et la musique de son compositeur Fabrizio Cassol. Le premier volume de "The Aka Moon Songbook", rassemblera 48 scores complets.